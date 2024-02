Haben die Southern First Bankshares-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Southern First Bancshares wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,83 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 von 58,23 Punkten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Southern First Bancshares niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen und einer kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie von Southern First Bancshares insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.