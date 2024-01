Haben die Solitario Zinc-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Solitario-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 44,44 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Solitario-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine überwiegend positive Einschätzung abgegeben, mit 1 Kaufempfehlung und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,9 USD, was einem potenziellen Anstieg um 60,71 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen negative Themen dominieren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Solitario-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren.