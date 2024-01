Haben die Software AG-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die aktuelle Stimmung und Diskussion über die Software AG in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Sentiment-Analyse. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Software AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,91 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,18 EUR weicht somit um +17,05 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 32,51 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+11,29 Prozent), wodurch die Software AG-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Im fundamentalen Bereich weist die Software AG derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 139 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Software AG 139,72 Euro zahlt, was im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche 100 Prozent mehr ist. In der Branche "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Software AG-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen überverkauft ist. Der RSI-Wert von 25 in den letzten 7 Tagen und 22,66 in den letzten 25 Handelstagen führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI.

Insgesamt erhält die Analyse der Software AG-Aktie in Bezug auf Sentiment, technische Analyse, fundamentale Kennzahlen und den Relative Strength Index ein Rating von "Neutral" bis "Gut".