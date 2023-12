Haben die SoftwareONE Holding-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Softwareone von 16,55 CHF eine neutrale Bewertung im Vergleich zum GD200 (16,55 CHF). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist jedoch mit einem Kurs von 17,67 CHF ein schlechtes Signal auf, da der Abstand -6,34 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die relative Stärke des Softwareone-Aktienkurses wird ebenfalls analysiert. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Softwareone aktuell mit einem Wert von 84,42 überkauft ist, was zu einer "schlechten" Einstufung führt. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 71, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "schlechten" Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "schlecht" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Softwareone in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Softwareone gemessen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutralen" Urteil bewertet.