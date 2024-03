Haben die Snowflake-Chefs darauf gepokert?

Das Anleger-Sentiment für die Snowflake-Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Diese negative Stimmung führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse der Analysteneinschätzungen ergab hingegen eine langfristige Bewertung von "Gut", basierend auf 14 positiven, einer neutralen und keiner negativen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,46 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,28 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes für Snowflake festgestellt. Dies zeigt sich anhand einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Hingegen wird der Relative Strength Index (RSI) als "Schlecht" bewertet, da er darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse somit ein gemischtes Bild mit unterschiedlichen Bewertungen.