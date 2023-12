Haben die Smoore International Holdings Ltd-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit wurde jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Smoore gesprochen. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Smoore-Aktie mit 6,38 HKD aktuell um -1,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Hingegen liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -20,25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Smoore-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (55,21) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Smoore.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen ebenfalls interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Smoore in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".