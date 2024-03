Haben die Smart Sand-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Smart Sand ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors liegt die Rendite von Smart Sand um mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 21,14 Prozent, wobei Smart Sand mit 10,09 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Smart Sand beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält Smart Sand eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Smart Sand liegt bei 36,11, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,21, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Diese Gesamtbewertung führt zu einem neutralen Rating für Smart Sand.