Haben die Small and medium Sized Enterprises Holdings-Chefs darauf gepokert?

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Souken Ace war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als überwiegend neutral bewertet. Insgesamt erhält Souken Ace daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für Souken Ace. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 34 JPY der Souken Ace -1,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,76 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Souken Ace liegt bei 85,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 42,31, was bedeutet, dass Souken Ace hier als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.