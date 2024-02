Haben die Singapore Myanmar Investco-Chefs damit gerechnet?

Bei Smi Vantage gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder des Buzz in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt Smi Vantage bei 66,67 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 57,69 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten ebenfalls auf eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer hin, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Smi Vantage im letzten Jahr eine Rendite von -6,25 Prozent erzielt, was 0,34 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite jedoch 1,66 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt mit "Neutral" bewertet.