Haben die Silvercorp Metals-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Silvercorp Metals betrachten, stellen wir fest, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 40,54 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 47,62 an, was bedeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Silvercorp Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 2,45 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 3,5 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Silvercorp Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,81 Prozent erzielt, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,58 Prozent, und Silvercorp Metals liegt aktuell 2,23 Prozent unter diesem Wert. Basierend auf dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Silvercorp Metals. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Silvercorp Metals diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

