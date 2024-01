Haben die Silver Plaza-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Inzone-Aktie mit schlechter Performance im Branchenvergleich

Die Aktie von Inzone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen ist, einer Underperformance von -17,65 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,62 Prozent verzeichnete, lag Inzone 24,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Inzone liegt bei 56,9, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 58,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Inzone-Aktie derzeit bei 5,8 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 5,32 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,28 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 5,53 CNH, was einer Differenz von -3,8 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse ein Gesamtbefund von "Neutral".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht ist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Inzone daher als "Gut"-Wert bewertet.

