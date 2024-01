Haben die Signet Jewelers-Chefs damit gerechnet?

Die Analysteneinschätzung für Signet Jewelers in den letzten 12 Monaten zeigt, dass institutionelle Analysten das Rating "Neutral" vergeben haben. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Die Experten prognostizieren, dass der aktuelle Kurs von 107,26 USD um -30,08 Prozent fallen und ein mittleres Kursziel von 75 USD erreichen wird. Daher wird die Entwicklung als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass Signet Jewelers eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Signet Jewelers nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 11,36 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (36,84). Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Signet Jewelers in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,05 Prozent, was eine Outperformance von +58,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Analysten, das Sentiment und die fundamentale Analyse, dass Signet Jewelers gemischte Einschätzungen erhält, jedoch unterbewertet und leistungsstark im Vergleich zur Branche ist.