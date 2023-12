Haben die Shui On LandADR-Chefs darauf gepokert?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Shui On Land auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Shui On Land-Aktie beträgt derzeit 0,87 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 HKD liegt, was einer Abweichung von -19,54 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt lag der letzte Schlusskurs (0,71 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde Shui On Land auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz basierte auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Shui On Land erhielt in beiden Kategorien eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigte.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI von Shui On Land betrug 60 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Auch der 25-Tage-RSI lag mit einem Wert von 53,33 im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte.

Insgesamt erhielt Shui On Land in allen analysierten Punkten ein "Neutral"-Rating.