Haben die Shimao Property HoldingsADR-Chefs damit gerechnet?

Die Analyse der Shimao-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,85 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,485 HKD weicht daher um -73,78 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,52 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shimao ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine neutrale Einstufung für Shimao über einen längeren Zeitraum.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich damit für die Shimao-Aktie eine neutrale Einschätzung.