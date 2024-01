Haben die Shikoku Chemicals-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse von Shikoku Kasei zeigt, dass das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1525,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1795 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt beträgt dieser aktuell 1735,74 JPY, was einer Abweichung von +3,41 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Shikoku Kasei eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Shikoku Kasei neutral sind. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild rund um Shikoku Kasei nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Bewertung des Relative-Stärke-Index zeigt, dass Shikoku Kasei derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI führt. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Shikoku Kasei daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.