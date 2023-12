Haben die Shikoku Bank-Chefs damit gerechnet?

Die Anleger-Stimmung bei Shikoku Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shikoku Bank-Aktie ein Durchschnitt von 928,99 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 958 JPY, was einem Unterschied von +3,12 Prozent entspricht, und wir vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt einen Wert von 1002,02 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt mit einem Unterschied von -4,39 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Shikoku Bank-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Shikoku Bank insgesamt ein "Neutral"-Wert in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shikoku Bank liegt bei 48,21, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

