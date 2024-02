Haben die Shi Shirvices-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Shi Shi Services wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Shi Shi Services wies kaum Änderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Shi Shi Services bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmung um die Aktien lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhielt die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Shi Shi Services wurde hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich ein Durchschnitt von 0,06 HKD für den Schlusskurs der Shi Shi Services-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.063 HKD (+5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,07 HKD, und der letzte Schlusskurs lag darunter (-10 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhielt Shi Shi Services für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergab für die Shi Shi Services-Aktie einen neutralen Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shi Shi Services-Aktie ergab sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,16, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingte. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Schlecht".