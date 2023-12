Haben die Shenzhen Textile-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Shenzhen Textile hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 17,21 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -8,87 Prozent für Shenzhen Textile führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hat eine durchschnittliche Rendite von 12,45 Prozent erzielt, wobei Shenzhen Textile um 4,11 Prozent hinter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Shenzhen Textile liegt auf 7-Tage-Basis bei 36,96 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 63,69, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier von Shenzhen Textile daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen hauptsächlich negativ. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Textile unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Shenzhen Textile liegt bei 70,98, was auf den ersten Blick einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche darstellt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

