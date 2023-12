Haben die Shenzhen Tellus-Chefs darauf gepokert?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Tellus beträgt 74, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau darstellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie weder unter- noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Tellus mit 0,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass sich die Stimmung für Shenzhen Tellus in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Tellus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,98 Prozent, was einer Underperformance von -15,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 21,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.