Haben die Shenzhen Silver Basis-Chefs damit gerechnet?

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Silver Basis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Silver Basis einen Wert von 137 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Auf dieser Stufe erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Silver Basis 9,61 CNH beträgt, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,2 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +37,36 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 13,13 CNH hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shenzhen Silver Basis-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Ebene und eine gute technische Analyse, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.

