Haben die Shenzhen Properties & Resources Development-Chefs darauf gepokert?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Shenzhen Properties & Development ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shenzhen Properties & Development-Aktie beträgt 47,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 52,67 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Properties & Development-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt 13 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Shenzhen Properties & Development. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird also insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Properties & Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,51 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,43 CNH weicht somit um -11,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8,89 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,17 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Shenzhen Properties & Development-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.