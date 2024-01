Haben die Shenzhen Hongtao Decoration-Chefs damit gerechnet?

Die Dividendenrendite von Shenzhen Hongtao liegt aktuell bei 0 %, was 1,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich auch nicht bedeutend verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Shenzhen Hongtao-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Hongtao beträgt 32, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Bauwesen" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird von der Redaktion in dieser Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Shenzhen Hongtao um 17,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite mit 19,26 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung der Aktienentwicklung im vergangenen Jahr als "Schlecht".