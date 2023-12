Haben die Shen Zhen Bauing Construction-Chefs darauf gepokert?

Die Shenzhen Bauing Construction-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 3,15 CNH verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 2,63 CNH, was einem Abstand von -16,51 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,73 CNH, was einer Differenz von -3,66 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Bauing Construction-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Bauing Construction-Aktie bei 57,77, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Shenzhen Bauing Construction-Aktie auf Grundlage verschiedener Analysen und Kriterien.