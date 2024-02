Haben die Shen You Holdings-Chefs damit gerechnet?

Die Analysten von Harbour Equine erhalten heute eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -6,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Harbour Equine als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 27,91 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 61,76 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Aktie von Harbour Equine eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Harbour Equine daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

