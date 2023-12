Haben die Shanghai Tianchen-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Tianchen-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 63, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI-Wert liegt bei 58,92, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Shanghai Tianchen basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 11,74 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,06 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,31 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um -5,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Shanghai Tianchen-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen über das Unternehmen Shanghai Tianchen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In Summe ergibt sich also für die Shanghai Tianchen-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.