Haben die Shanghai Shi Mao-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Shimao liegt derzeit bei 64,29 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,71 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Shanghai Shimao gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut". Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung des Anleger-Sentiments als "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Shimao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,55 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 1,15 CNH weicht um -25,81 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,28 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-10,16 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "schlecht"-Rating erhält.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Shanghai Shimao-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Shanghai Shimao-Aktie daher als "neutral" eingestuft.