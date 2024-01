Haben die Shanghai Pudong Road and Bridge Construction-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. In Bezug auf die Shanghai Pudong Construction-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 4, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 51,95, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass die Shanghai Pudong Construction-Aktie durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite der Shanghai Pudong Construction-Aktie mit -5,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 7 Prozent darunter liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche mit 7,62 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden und überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden. Dadurch wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shanghai Pudong Construction hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.