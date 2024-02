Haben die Shanghai Port-Chefs darauf gepokert?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shanghai Port eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Handelstage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Shanghai Port von der Redaktion eine "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shanghai Port-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,22 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,35 CNH, was einer Abweichung von +2,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,25 CNH) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +1,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Shanghai Port von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Port. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie können Hinweise darauf geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shanghai Port wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,28 Prozent erzielen, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 24,04 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -11,03 Prozent, wobei Shanghai Port aktuell 15,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".