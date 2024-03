Haben die Shanghai Bairun Investment-Chefs damit gerechnet?

Shanghai Bairun Investment: Analyse und Bewertung

Die Shanghai Bairun Investment-Aktie wird derzeit in verschiedenen Bereichen analysiert und bewertet. In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,31 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein etwas anderes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs liegt bei 29,25 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 19,03 CNH lag, was einer Abweichung von 34,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 22,13 CNH unter diesem Durchschnitt, was zu einer Abweichung von 14,01 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Shanghai Bairun Investment mit einem Wert von 84,55 als überkauft eingestuft, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI daher als schlecht eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Bairun Investment mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,25 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,87 Prozent auf. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung, da die Differenz zum Durchschnitt nicht sehr groß ist.

Insgesamt zeigt die Analyse und Bewertung von Shanghai Bairun Investment also gemischte Signale, wobei fundamentale Kriterien neutral sind, die technische Analyse jedoch auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Die Dividendenrendite bewegt sich in einem Bereich, der zu einer neutralen Einschätzung führt. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.