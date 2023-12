Haben die Shandong New Beiyang Information-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Shandong New Beiyang Information hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 17,26 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -8,79 Prozent für Shandong New Beiyang Information führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,46 Prozent, und Shandong New Beiyang Information verzeichnete eine Unterperformance von 4 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Shandong New Beiyang Information ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Shandong New Beiyang Information wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Stimmungsbild. Dabei wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shandong New Beiyang Information blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shandong New Beiyang Information bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong New Beiyang Information beträgt aktuell 82. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shandong New Beiyang Information weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Shandong New Beiyang Information eine Dividendenrendite von 2 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,02%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie von Shandong New Beiyang Information in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.