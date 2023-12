Haben die Shaanxi Heimao Coking-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shaanxi Heimao Coking-Aktie beträgt aktuell 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 53,04) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Shaanxi Heimao Coking-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,63 Prozent erzielt, da sie nur um -4,51 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,14 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat die Aktie eine Überperformance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Shaanxi Heimao Coking-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 4,55 CNH verläuft, während der Kurs der Aktie bei 4,68 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von +1,08 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Shaanxi Heimao Coking-Aktie überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Sollten Shaanxi Heimao Coking Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Shaanxi Heimao Coking jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shaanxi Heimao Coking-Analyse.

Shaanxi Heimao Coking: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...