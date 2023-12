Haben die Seelos Therapeutics-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung und der Buzz rund um Seelos Therapeutics in der Internet-Kommunikation haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hin. Daher erhält Seelos Therapeutics von uns eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke und die allgemeine Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Seelos Therapeutics-Aktie liegt bei 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 68,96 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Seelos Therapeutics.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (1,46 USD) der Seelos Therapeutics-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (22,32 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (4,2 USD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den sozialen Medien wurde über Seelos Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Seelos Therapeutics führt.