Haben die Sealand Capital Galaxy-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Sealand Capital Galaxy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,9 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 8,53 Prozent, was einer Underperformance von -53,43 Prozent für Sealand Capital Galaxy entspricht. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,65 Prozent, wobei Sealand Capital Galaxy 52,55 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Sealand Capital Galaxy wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sealand Capital Galaxy zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sealand Capital Galaxy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 62,5) führen zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sealand Capital Galaxy.

Wer derzeit in die Aktie von Sealand Capital Galaxy investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,48 Prozentpunkten erzielen. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen daher zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns.