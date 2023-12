Haben die Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Swiss Life deutlich verbessert. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen positive Themen überwiegen. Daher wird das Sentiment mit "gut" bewertet. Ebenso wurde eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Swiss Life aktuell bei 5, was einer positiven Differenz von +1,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "gut"-Bewertung von den Analysten.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Swiss Life als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,1 insgesamt 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher auch hier mit "gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Swiss Life mit 27,4 Prozent um mehr als 20 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Versicherung"-Branche von 11,83 Prozent liegt Swiss Life mit 15,57 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Swiss Life auch in dieser Kategorie mit "gut" bewertet.