Haben die Salmon Evolution-Chefs damit gerechnet?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Salmon Evolution Asa jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Salmon Evolution Asa, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Salmon Evolution Asa als Neutral-Titel ein. Dabei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,56 und ein Wert für den RSI25 von 56,28, was eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume bedeutet. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,44 NOK für den Schlusskurs der Salmon Evolution Asa-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,33 NOK, was einer Abweichung von -1,71 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie mit einem Wert von 6,64 NOK und einer Abweichung von -4,67 Prozent ebenfalls neutral bewertet. Somit erhält Salmon Evolution Asa insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Salmon Evolution Asa war überwiegend positiv, was auch durch die vor allem positiven Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen bestätigt wird. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.