Haben die Saia-Chefs damit gerechnet?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt der Aktienkurs von Saia um 72,1 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Rendite von 72,1 Prozent entspricht. Im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,23 Prozent erzielte, liegt Saia mit einer Rendite von 53,86 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie neutral eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Saia insgesamt 14 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Saia vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 355,86 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Abwärtspotenzial von -15,1 Prozent. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält Saia in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Saia beträgt 31, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Saia daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt waren vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Saia in den sozialen Medien zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Saia. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.