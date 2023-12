Haben die Sabre-Chefs darauf gepokert?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sabre beträgt 8, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 50,31 (IT-Dienstleistungen) deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Beurteilungen von Sabre in sozialen Medien festgestellt. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Sabre eine Rendite von -28,12 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite bei 3,25 Prozent, wobei Sabre mit einer Rendite von -31,37 Prozent deutlich dahinter liegt. Basierend auf der Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Sabre auf langfristiger Basis ist "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 4,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.