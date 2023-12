Haben die Ryosan-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Synlab":

Aktienkursanalyse: Ryosan erhält vorwiegend positive Bewertungen auf sozialen Plattformen. Die Stimmung ist gut, was sich auch in den positiven Themen widerspiegelt, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Ryosan-Aktie um +20,61 Prozent vom Durchschnitt des letzten Jahres abweicht, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Tage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Ryosan-Aktie in der einfacheren Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ryosan-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen neutralen Wert von 50. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liefert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Ryosan.

Die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weist darauf hin, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ryosan in der Gesamtbewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung und technischen Analyse eine "Neutral"-Einstufung.