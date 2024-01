Haben die Ryanair-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Ryanair hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 31,59 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt von 21,45 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in der "Industrie"-Kategorie. Außerdem wurde das Unternehmen von Anlegern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv bewertet, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft. Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,38 unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Allerdings erhält Ryanair eine schlechte Bewertung für die Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als schlecht bewertet.

Ryanair kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ryanair jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ryanair-Analyse.

Ryanair: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...