Haben die Royal Bank of Canada Pref Z-Chefs darauf gepokert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Die Royal Bank Of Canada hat derzeit ein KGV von 12, während vergleichbare Unternehmen in der Handelsbankenbranche im Durchschnitt ein KGV von 10 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung für die Aktie der Royal Bank Of Canada abgegeben. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 138,58 CAD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 4,34 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Royal Bank Of Canada zeigt eine neutrale Bewertung, mit einem RSI von 43,65 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 50,72 für 25 Tage.

In der technischen Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet. Der GD200 liegt bei 124,81 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 132,82 CAD liegt, was einer positiven Abweichung von +6,42 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 132,49 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Gesamteinschätzung für die Royal Bank Of Canada-Aktie.