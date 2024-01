Haben die Ronshine China-Chefs darauf gepokert?

Die Ronshine China-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,202 HKD und liegt damit um -3,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -34,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für eine Dauer von 7 Tagen beträgt 36,36 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 52,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse über das Bild einer Aktie liefern. Bei Ronshine China gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Ronshine China daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Ronshine China in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.