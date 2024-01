Haben die Rockfire-Chefs damit gerechnet?

Das Anleger-Sentiment für Rockfire bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Rockfire insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Rockfire-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 27,54 Prozent erzielt, was 43,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,23 Prozent, und Rockfire liegt aktuell 43,76 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating für die Rockfire-Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,24 GBP für den Schlusskurs der Rockfire-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,315 GBP, was einer Abweichung von +31,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,22 GBP) liegt mit einer Abweichung von +43,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Rockfire-Aktie führt.