Haben die Robinsons Retail Holdings-Chefs damit gerechnet?

Die Robinsons Retail hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 6,935 USD einen Abstand von -1,21 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -20,65 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Robinsons Retail ausgetauscht. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Robinsons Retail keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert. Insgesamt wird dies mit einer "Neutral"-Bewertung für diese Stufe honoriert.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt bei Robinsons Retail zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 50. Für den RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben, da der Wert bei 50 liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie der Robinsons Retail.