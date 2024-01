Haben die Roadrunner Transportation Systems-Chefs darauf gepokert?

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Roadrunner Transportation wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Roadrunner Transportation beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Roadrunner Transportation aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Roadrunner Transportation-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Roadrunner Transportation-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.