Haben die Richardson Electronics-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Richardson Electronics -United States hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" deutlich schlechter entwickelt. Mit einer Rendite von -57,98 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 638 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 54,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 91,74 Punkte, was darauf hinweist, dass Richardson Electronics -United States überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein anderes Bild, da das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Richardson Electronics -United States festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Richardson Electronics -United States ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,78 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.