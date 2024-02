Haben die Residential Secure Income-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Residential Secure Income PLC-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,05 GBP liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 49 GBP, was einem Unterschied von -37,22 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 63,22 GBP liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -22,49 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Residential Secure Income PLC-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Residential Secure Income PLC-Aktie beträgt 56, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,32 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Residential Secure Income PLC-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Residential Secure Income PLC geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso blieb die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert. Daher erhält die Residential Secure Income PLC-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt wird die Aktie von Residential Secure Income PLC in Bezug auf die technische Analyse, die Anlegerstimmung, sowie das Sentiment und Buzz mit einem "Neutral"-Rating bewertet.