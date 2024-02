Haben die Renewcell AB-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Re:newcell-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 45,43 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 5,36 SEK am vergangenen Handelstag weicht um 88,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 8,24 SEK liegt der letzte Schlusskurs um 34,95 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Re:newcell-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Re:newcell-Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Re:newcell liegt bei 60,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 68,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Re:newcell-Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Re:newcell beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Sollten Renewcell AB Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Renewcell AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Renewcell AB-Analyse.

Renewcell AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...