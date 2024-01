Haben die Raytheon Technologies-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für die aktuelle Lage einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Rtx, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rtx daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Aus technischer Sicht ist die Rtx-Aktie derzeit +3,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -2,64 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rtx besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die Einschätzung der Analysten für Rtx ergibt insgesamt ein "Neutral", da 1 Kaufempfehlung, 4 neutrale Empfehlungen und 1 negative Einstufung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Rtx liegt bei 100,8 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 18,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" aufgrund der Analysten-Untersuchung.