Haben die RaQualia Pharma-Chefs damit gerechnet?

Eine technische Analyse der Raqualia Pharma-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 752,44 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 688 JPY deutlich darunter liegt (-8,56 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (718,94 JPY) liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-4,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält Raqualia Pharma in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Raqualia Pharma-Aktie überverkauft ist (RSI der letzten 7 Tage: 13). Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (60,59) weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.