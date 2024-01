Haben die Qurate Retail-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Qurate Retail":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Qurate Retail. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Qurate Retail-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,81 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,88 USD, was einen Unterschied von +8,64 Prozent ausmacht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,73 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,55 Prozent Abweichung) eine positive Tendenz. Daher wird die Qurate Retail-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Qurate Retail für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Qurate Retail-Aktie aktuell 62,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Qurate Retail-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,4 Prozent erzielt, was 29,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -4,54 Prozent, wobei Qurate Retail aktuell 44,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.